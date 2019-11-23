بالفيديو.. انطلاق «نصف ماراثون» في طرابلس

متسابقون يستعدون لانطلاق سباق «نصف ماراثون» في طرابلس، 23 نوفمبر 2019 (بلدية سوق الجمعة)

انطلقت صباح اليوم السبت، النسخة الرابعة من سباق «نصف ماراثون» في العاصمة طرابلس، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف متسابق.

ونشرت بلدية سوق الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لانطلاقة الماراثون، الذي يبلغ مساره 21 كيلومترا.

ويبدأ المسار من ميدان الفروسية، مرورا بجزيرة معيتيقة شرقا، إلي برج أبوليلة غربا، والعودة لمحطة النهاية بالميدان نفسه.

وعقدت اللجنة المشرفة على السباق، الخميس، مؤتمرا صحفيا للتعريف بفعالياته، حيث ينظم هذا العام تحت شعار «اركض من أجل السلام»، حسب بيان بلدية طرابلس المركز، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

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وسبق أن صرح رئيس اللجنة المنظمة للسباق، عبدالحميد شبيط، إلى «بوابة الوسط»، بأن الفعالية ستكون تحت إشراف هيئة الشباب والرياضة، وبدعم من بلديتي طرابلس وسوق الجمعة، وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومتجر رويا للساعات وشركات كيا والراوخ والبراق، التي ستوفر جوائز قيمة للمتفوقين الأوائل لمختلف الفئات.

متسابقون يستعدون لانطلاق سباق «نصف ماراثون» في طرابلس، 23 نوفمبر 2019 (بلدية سوق الجمعة)