رئيس بلدية طبرق يقرر غلق مستودعات الغاز وتحويل حصتها لمحطات الوقود

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 نوفمبر 2019, 12:24 صباحا

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، قرارا بإغلاق كافة المستودعات الخاصة بغاز الطهي، بعد ورود تقارير من جهاز الحرس البلدي طبرق بقيام أصحاب هذه المستودعات بعمليات سمسرة».

وقال صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق اليوم السبت لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق سبق وحذر أصحاب المستودعات، من بيع غاز الطهي في السوق السوداء واستغلال المواطنين وإلا سيتم إغلاقها.

وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس أكد أن حصة المستودعات ستوزع على محطات الوقود، «لكي نضمن أنها ستصل للمواطنين بطريقة قانونية»، مضيفا أن إنتاج مصنع الغاز مستمر ولا يوجد أزمة في اسطوانات الغاز بالمدينة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12