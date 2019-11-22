اختتام البرنامج التدريبي لرفع القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:35 مساء
اختتام دورة تدريبية لتطوير قدرات التدريب والتعليم للمعهد العالي للقضاء، 22 نوفمبر 2019 (عدل الوفاق)

اختتمت اليوم الجمعة في تونس العاصمة دورة تدريبية بهدف تطوير قدرات التدريب والتعليم للمعهد العالي للقضاء، بعدما تلقى المتدربون تأهيلا مكثفا على مرحلتين منفصلتين، كانت الأولى في شهر يوليو الماضي بهولندا، وتركزت على تعريف وتأهيل المشاركين على طرق التدريس الحديثة وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في المجالات التعليمية والتربوية.

ووفق بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق اليوم، تمحورت المرحلة الحالية الثانية حول أسس وضع المناهج وطرق إعداد المخططات الدراسية.

وحسب البيان، حضر حفل الاختتام مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، والسكرتير الثاني بسفارة المملكة الهولندية ومندوب عن بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا.

ووجه مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، الشكر لكل من الجانب الهولندي والاتحاد الأوروبي (اليوبام)، ومركز التعاون القانوني الدولي، الذين رعوا ومولوا ونظموا البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتطوير ورفع قدرات الهيئات القضائية والعدلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

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