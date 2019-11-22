بالصور.. مناورة تدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في إجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 09:23 مساء
فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في إجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)

أقيمت مناورة تدريبية لمتطوعي فرع الهلال الأحمر إجدابيا، أمام كلية الآداب في جامعة إجدابيا. وقال «الهلال الأحمر الليببي - إجدابيا»، إن المناورة أقيمت بهدف رفع كفاءة المتطوعين وحسن الاستجابة والتدخل السريع حال وقوع كوارث أو أزمات.

ونشر «الهلال الأحمر»، اليوم الجمعة، صورا للمناورة التدريبية التي أظهرت مشاركة رجال وشباب وأطفال متطوعين، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، مشيرا إلى أنها «مناورة كبرى في مجال الإسعاف والطوارئ»، وعقدت مساء أمس الخميس.

فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في أجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)
فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في أجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)
فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في أجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)
فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في أجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)
فعاليات المناورة التدريبية لمتطوعي الهلال الأحمر في أجدابيا، 21 نوفمبر 2019 (الهلال الأحمر - أجدابيا)
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