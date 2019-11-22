مفوضية اللاجئين: الإفراج عن 60 طالب لجوء من معتقل سوق الخميس

لاجئة تحمل طفلتها بعد الإفراج عنها من سوق الخميس في انتظار الترحيل, (مفوضية اللاجئين)

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، الإفراج عن 60 طالب لجوء من معتقل سوق الخميس، في انتظار رحلة الإجلاء إلى رواندا.

ورحبت المفوضية، في بيان اليوم، بالإفراج عن طالبي اللجوء، لافتة إلى أنهم موجودون حاليا في مأوى بمصراتة، «يحصلون على وجبات ساخنة وإمدادات إغاثة وفحوص طبية وأنشطة للأطفال بفضل الشركاء».

وفي بداية الشهر الحالي، رحبت المفوضية بإطلاق أكثر من 100 مهاجر غير شرعيين من مركز إيواء في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين كانوا موجودين في مركز إيواء طريق السكة بالعاصمة، حسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

ولفتت المفوضية إلى أنها تقدم الرعاية الطبية والمساعدات العينية، وأيضا المأوى للاجئين، منوهة بأن الوضع غير المستقر في ليبيا، ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون العبور من سواحلها إلى أوروبا.

وسبق أن أكدت المفوضية رفضها إعادة اللاجئين المعترضين في المياه الدولية إلى ليبيا، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بعودتهم.

ودعت في بيان نهاية سبتمبر الماضي، إيطاليا لتكون مثالًا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا، مضيفة: «يجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء».