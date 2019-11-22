25620 حالة تلقت الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا في بنغازي خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 08:45 مساء
حملة التطعيم ضد الإنفلونزا, 22 نوفمبر 2019. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

كشف المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في بنغازي رمضان الفيتوري، أن 25620 حالة تلقت الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا في المدينة خلال الأسبوع الأول من حملة التطعيم ضد المرض.

وانطلقت في بنغازي، السبت الماضي، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تستهدف كبار السن بدءًا من الخمسين عامًا، والنساء الحوامل في جميع المراحل ومقدمي الخدمة الصحية العاملين بالمرافق الصحية، والمصابين بالأمراض المزمنة «السكري، والقلب، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري، والكلى، والجهاز العصبي، ونقص المناعة».

انطلاق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بنغازي

يُشار إلى أن معظم مرضى الإنفلونزا الموسمية يتماثلون للشفاء من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد، ولكن يمكن للإنفلونزا أن تتسبب في حدوث حالات مرضية وخيمة، أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ألمت بإحدى الفئات الشديدة الخطورة ككبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، ويعتبر التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية أفضل وسيلة للوقاية.

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