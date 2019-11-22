«تعليم الوفاق» تعدل مواعيد الدراسة والامتحانات.. وتحدد «6 سبتمبر» بداية العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 07:44 مساء
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: بوابة الوسط)

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، تعديل جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، محددا موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، ليكون في 6 سبتمبر المقبل.

ونص القرار -ضمن جدول مواعيد مرفق- على أن يكون 13 أكتوبر موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي في المراقبات التي انتظمت فيها الدراسة في موعدها المقرر، وعلى أن يكون 17 نوفمبر هو موعد بداية الدراسة في المراقبات التي لم تنتظم فيها الدراسة بالموعد المقرر، حسب بيان نشرته، اليوم الجمعة، وزارة التعليم الليبية.

ووفق القرار، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل من 2 إلى 13 فبراير 2020، على أن تبدأ عطلة نصف السنة الدراسية من 16 إلى 27 فبراير المقبل، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل في 1 مارس 2020، وينتهي في 4 يونيو.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل من 7 إلى 18 يونيو، على أن تجرى امتحانات الدور الثاني في الفترة من 19 إلى 29 يونيو 2020، حسب القرار.

ومن جهته، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، أن وضع جدول المواعيد الدراسية والامتحانات على هذا النحو، جرى بعد مشاورات مع مراقبي التعليم بالبلديات، وبناء على توصيات اللجنة المشكلة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي والمركز الوطني للامتحانات وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي.

وفيما يلي نص القرار وجداول المواعيد المرفقة:

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