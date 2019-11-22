موظفو مصرف الجمهورية يطالبون بالكشف عن مصير مدير فرع الديسة بمرزق

وقفة موظفي مصرف الجمهورية بالمنطقة الجنوبية في سبها للمطالبة بالكشف عن مصير مدير فرع الديسة بمرزق. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أصدر موظفو مصرف الجمهورية بالمنطقة الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، بيانا طالبوا فيه جميع الجهات الأمنية بالعمل على كشف مصير مدير فرع المصرف بمدينة مرزق فرج أبوكليش، الذي اختفى في مدينة سبها قبل أيام.

وجاء في البيان أن مدير فرع مصرف الجمهورية في مرزق فرج أبوكليش: «اختفى في ظروف غامضة أثناء وجوده بمنطقة الديسة في مدينة سبها» معلنين إدانتهم واستنكارهم الحادثة وتضامنهم مع أسرة زميلهم.

كما أكد موظفو مصرف الجمهورية بالمنطقة الجنوبية في البيان إدانتهم لإغلاق المصارف وبعض الجهات الحكومية في مدينة سبها خلال الأيام الماضية، محملين جميع الجهات الأمنية في المدينة مسؤولية الاختراقات التي تتعرض لها المصارف.