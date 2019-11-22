«تعليم الوفاق» تأذن بالتعاقد مع المعلمين المنسبين

عماري زايد مع مراقبي التعليم في عدد من البلديات. (أرشيفية: الإنترنت).

بدأ وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري، إصدار قرارات بمنح الإذن لمراقبات التعليم بالتعاقد رسميا مع المعلمين المنسبين الجدد، والمعلمين أصحاب العقود القديمة المتعثرة، والمستمرين في أداء مهامهم بالمؤسسات التعليمية منذ أمس الخميس.

ونصت قرارات منح الإذن على أن «تمنح الأقدمية الوظيفية للمعلمين، وأن تصرف مرتباتهم اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهم العمل» حسب بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأرجعت الوزارة في بيانها عدم تعاقدها مع معلمين جدد منذ العام 2015، إلى رغبتها في «التأكد من التزام المعلمين بجداولهم الدراسية، وذلك من خلال منظومة علاوة الحصة»، مشيرة إلى أن أعداد المتقاعدين والمتوفين وصلت خلال السنوات الأخيرة، إلى أكثر من عشرة آلاف معلم ومعلمة، مؤكدة أن المعينين الجدد سيتم حساب مرتباتهم منذ بداية العام المالي الجاري.