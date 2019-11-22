حملة لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ضد الإنفلونزا في الأبيار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 03:17 مساء
جانب من عمل الفريق في الأبيار، 20 نوفمبر 2019 (وال البيضاء)

بدأ فريق طبي مُتنقل حملة تطعيم الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى مراكز التطعيم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الأبيار (شرق بنغازي)، في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وقال رئيس الفريق ناجي الطلحي، إنهم يعملون تحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية الأبيار، كما يوفر جهاز الإسعاف والطوارئ لهم وسيلة مواصلات للوصول إلى المستهدفين من الحملة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء اليوم الجمعة.

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ودعا العاجزين عن الوصول إلى المركز إلى الاتصال بفريق العمل؛ لاستلام نصيبهم من التطعيم، لافتا إلى استمرار حملة التطعيم حتى 28 نوفمبر الجاري.

يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية انطلقت يوم السبت الماضي بمختلف مناطق ليبيا تحت رعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

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