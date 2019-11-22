استرداد أراض مملوكة للدولة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 02:17 مساء
جرافة تابعة للجهاز خلال إزالة سور بأراض تابعة للدولة في بنغازي، 21 نوفمبر 2019 (وال البيضاء)

استرد جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، إحدى الأراضي المملوكة للدولة، بعد إزالة تعديات عليها.

وكان الجهاز قد تلقى بلاغات من عدة مواطنين، يتهمون فيها شخصا بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة البركة، وتحديدها بأسوار، وبعد التدقيق في البلاغات، ثبت صحتها، وأزال عناصر الجهاز المخالفات، وزرعوا الأرض بالأشجار، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، أمس الخميس.

أقرأ أيضا رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: أبلغت وزير الداخلية بمعلومات عن تفجير بنغازي قبل وقوعه

وضمن حملته لإزالة المخالفات واسترداد أراضي الدولة، تمكن الجهاز في أكتوبر الماضي، من استرجاع مقار خاصة بهيئة الشباب والرياضة من المستفيدين غير القانونيين بها، بناء على قرار قضائي، كما شرع في وقت سابق من الشهر الماضي، في إزالة التعديات على وادي قطارة بالمدينة، والذي يستخدم في تصريف مياه الأمطار بالبحر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدشين شبكة قطارات بـ 2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12