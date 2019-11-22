غدا.. انطلاق «نصف ماراثون» في طرابلس بمشاركة 3 آلاف متسابق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 01:54 مساء
جانب من تتويج أبطال سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني. (إنترنت)

ينطلق غدا السبت، النسخة الرابعة من سباق «نصف ماراثون» في العاصمة طرابلس، بمشاركة ثلاثة آلاف متسابق.

وعقدت اللجنة المشرفة على السباق، أمس الخميس، مؤتمرا صحفيا للتعريف بفعالياته، حيث ينظم هذا العام تحت شعار «أركض من أجل السلام»، حسب بيان بلدية طرابلس المركز، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وسيكون طول المسار 21 كيلو متر، إذ سينطلق السباق من ميدان الفروسية، مرورا بجزيرة معتيقة شرقا، إلي برج أبو ليلة غربا، والعودة لمحطة النهاية بالميدان نفسه.

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وسبق أن صرح رئيس اللجنة المنظمة للسباق، عبدالحميد شبيط، إلى «بوابة الوسط»، بأن الفعالية ستكون تحت إشراف هيئة الشباب والرياضة، وبدعم من بلديتي طرابلس وسوق الجمعة، وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومتجر رويا للساعات وشركات كيا والراوخ والبراق، التي ستوفر جوائز قيمة للمتفوقين الأوائل لمختلف الفئات.

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