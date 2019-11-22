«الأرصاد»: تكاثر السحب على الجنوب الغربي.. وطقس مستقر في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل الطقس إلى الاستقرار النسبي اليوم على غالبية مناطق ليبيا، باسثناء مناطق المرتفعات، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيا، مع تكاثر السحب على أقصى مناطق الجنوب الغربى.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية، وبين 20 و25 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب الغربى، وبين 26 و29 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر غدا على مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتلدة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على أقصى مناطق الجنوب الغربي، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة لاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، بينما تسجل درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية.