افتتاح مركز تدريب لديوان المحاسبة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:32 صباحا
شعار ديوان المحاسبة، (أرشيفية: الإنترنت)

افتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مركز للتدريب والبحوث والاستشارات تابع لديوان المحاسبة في البيضاء، أمس الخميس.

واستمع إلى شرح مفصل عن المركز وآليات عمله، الذي يستهدف تطوير أداء موظفي الديوان، ويؤهلهم بشكل علمي، كما سيقدم خدماته للموظفين من الجهات العامة الأخرى، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

جاء ذلك خلال زيارة صالح إلى الديوان، حيث التقى بعدد من القيادات، وناقش معهم سير العمل بالديوان، وجهود الديوان والعاملين فيه للوصول إلى التطبيق الأمثل للقانون رقم 19 لسنة 2013، الخاص بإنشاء الديوان.

واطلع على آليات العمل المتبعة من قبل كافة الإدارات والمكاتب والأقسام العاملة والفروع، لفحص ومراجعة كافة حسابات الجهات الممولة كليا أو جزئيا من الخزانة العامة للدولة، كما استمع إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه ديوان المحاسبة، نتيجة القصور التشريعي.

وتابع كافة التقارير التي أعدها الديوان خلال فحصه ومراجعته لحسابات الجهات التي أخضعها للفحص المصاحب أو اللاحق، وما أبداه من ملاحظات وما لمسه من مخالفات وما اتخذه حيالها، مشاهدا لعرض مرئي يبين عمل الديوان خلال المرحلة السابقة.

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