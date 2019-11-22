اختتام ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال في تونس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 09:15 صباحا
رئيس إدارة «القابضة للاتصالات» الدكتور فيصل قرقاب خلال الملتقى، 21 نوفمبر 2019، (الإنترنت)

اختتم مساء أمس الخميس، ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال، الذي استضفته تونس بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة ليبية وبريطانية حكومية وخاصة في مختلف المجالات.

وشهد الملتقى حضور وفد من الشركة الليبية القابضة للاتصالات، والمصرف المركزي في طرابلس، والمؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الليبي البريطاني للأعمال. 

وقال رئيس إدارة «القابضة للاتصالات» الدكتور فيصل قرقاب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الملتقى شهد عدة اجتماعات مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية، حيث عرض تقرير حول أهم المشاريع المستهدفة لقطاع الاتصالات خلال العام 2020، كما تطرق لأهم التحديات التي تواجه القطاع، وطرق التغلب عليها لتحسين الخدمات.

وأوضح قرقاب، أن وفد الشركة حضر حلقة نقاش حول تحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية، التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في توفير فرص عمل عديدة، ما سيساعد في تشجيع ثقافة الابتكار وتنمية المجتمع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو.. العسل اليمني يعاني من مرارة الحرب