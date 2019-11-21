«عدل الوفاق» تشارك في اجتماع وزراء العدل الأفارقة بأديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 09:32 مساء
المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد لملوم. (وزارة العدل)

ترأس المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، الوفد الليبي المشارك في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية لوزراء العدل الأفارقة الذي بدأ اليوم الخميس بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويستمر على مدى يومين.

ويضم الوفد الليبي إلى جانب المستشار محمد عبدالواحد لملوم كلا من مستشار وزير العدل، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والسكرتير الأول بالسفارة الليبية بالاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع اعتمد «مجموعة من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد الأفريقي على مستوى الوزراء، والتي نوقشت من قبل الخبراء الحكوميين بوزارات العدل لدول الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية في الفترة من 13 حتى 19 من هذا الشهر».

وأوضحت أنه من ضمن ما تم تداوله في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية في اجتماعات الخبراء الحكوميين واجتماع الوزراء الأفارقة «عدد من المشاريع والنظم الأساسية التي تم اعتمادها وتمثل لبنة مهمة في بناء الاتحاد ومؤسساته».

وأضافت أن هذه المشاريع «تناقش مشاكل الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتماد الصكوك الثلاثة، وهي مشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، وكذلك تم اعتماد مشروع النظام الأساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم، ومشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي».

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