معتوق وبومطاري يتفقدان أعمال الصيانة الجارية بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 07:45 مساء
معتوق وبومطاري أثناء تفقدهما أعمال الصيانة بمطار معيتيقة. (وزارة المواصلات)

أجرى المفوضان بوزارتي المواصلات والمالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس لمتابعة آخر التطورات فيما يخص أعمال الصيانة الجارية حاليا في المطار.

وكان في استقبال المهندس ميلاد معتوق والدكتور فرج بومطاري لدى وصولهما إلى المطار كل من رئيس مصلحة المطارات المكلف المهندس محمد الفساطوي، ومدير عام مطار معيتيقة المهندس لطفي الطبيب، ومساعد مدير عام المطار المكلف المهندس جمال عموش، وبعض مديري المكاتب بالمطار.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن معتوق وبومطاري اطلعا خلال الزيارة على مجريات العمل بمطار معيتيقة، حيث أكد المفوض بوزارة المواصلات ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة لكي يتم استئناف الحركة الجوية بالمطار.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطار معيتيقة بسبب تعرضه للقصف جراء الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة منذ أبريل الماضي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي إنه يعمل بالتعاون مع وزيري الداخلية والنقل في حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ عدد من الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، «من بينها وضع حدود واضحة للقسمين المدني والعسكري من المطار، فضلاً عن إنشاء صالة خاصة بالأمم المتحدة».

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