الجريدة الرسمية تنشر لوائح المأذونين الشرعيين والتأمين الصحي والطيران الخاص

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، صدور العدد الخامس من الجريدة الرسمية للعام 2019 عن ديوان الوزارة، والذي نشر فيه جملة من القرارات واللوائح التنفيذية للمأذونين الشرعيين وقانون التأمين الصحي والجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العدد تضمن «قرار وزير العدل المفوض رقم (353) لسنة 2019 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين، وقرار وزير العدل المفوض رقم (377) لسنة 2018 بتحديد مهام واختصاصات مأذونين شرعيين في شأن عقود زواج الليبيين والليبيات بالداخل والخارج، وقرار لجنة قيد محرري العقود رقمي (3- 4) لسنة 2019 بتصحيح خطأ مادي».

وأضافت الوزارة أن الجريدة الرسمية نشرت أيضا «عددا من القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن ما يأتي: (إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام، وقرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2010 فيما يخص نظام التأمين الصحي، ولائحته التنفيذية. وكذلك قرار رقم (730) لسنة 2019 بتقرير حكم بالقرار رقم (4) لسنة 2019، وقرار رقم (777) باعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، وقرار رقم (778) باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين)».