المعداني يتابع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت

لقاء المعداني ونوتو في العاصمة التونسية (بلدية سرت)

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيراردو نوتو، في العاصمة التونسية، لمتابعة مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع للبرنامج، والذي تديره وزارة التخطيط بحكومة الوفاق.

واستعرض نوتو، المشروعات المزمع تنفيذها، والتي تتمثل في صيانة مدارس «اليرموك وعمرو بن العاص وطلائع النصر وسالم الشرفي والبيان بمحلة الرباط»، وفق مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل.

وقال الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن نوتو استعرض أيضا «ملف التوريدات العامة، ودعم شركات (خدمات النظافة، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، وجهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى)».

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وتابع: «جرى مناقشة مشاكل انتشار وتراكم المياه السوداء في منطقة بوهادي، وبخاصة بعد تأخر الجهاز المختص في تنفيذ مشروع متكامل يحل الأزمة التي تسببت في مشاكل بيئية».

وخلص الاجتماع إلى «تسريع المشاريع التي جرى الاتفاق على تنفيذها للاستفادة منها بشكل سريع»، حسب الأميل.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفذ أكثر من 15 مشروع صيانة متكاملة لعدد كبير من المدارس والمرافق الصحية بقيمة تزيد على مليوني ونصف المليون دولار.

وخُصص لبلدية سرت ضمن صندوق دعم الاستقرار 7.5 مليون دولار، أنفق منها نحو 60% خلال العامين الماضيين، قبل أن تضاف 3 ملايين دولار أخرى لتنفيد مشروعات صيانة وتوريدات لصالح البلدية.