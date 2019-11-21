بالصور: الاحتفال باليوم العالمي للطفل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 03:29 مساء
عدد من المشاركين في احتفالية «يونيسف» ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 21 نوفمبر 2019، (صفحة المنظمة على فيسبوك)

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، احتفالية في العاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

وشارك في الاحتفالية فوج حي الأندلس للكشافة والمرشدات، إضافة إلى عائلات وأطفال آخرين، حسب بيان على صفحة المكتب بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تؤكد أهمية الحقوق العالمية لكل طفل في ليبيا بأن يلتحق بالمدرسة، ويعبر عن نفسه ويشاطر مواهبه مع العالم.

وظهر في الصورة أطفال وهم يلقون كلمة، كما ارتدى بعضهم ملابس تعبر عن أحلامهم بشأن المهنة التي يتمنون ممارستها في المستقبل. 

طفلة تلقي كلمة خلال الفعالية
طفلة ترتدي زي طبيبة في الاحتفالية
طفل مشارك في الفعالية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما