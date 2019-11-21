بالصور: الاحتفال باليوم العالمي للطفل في طرابلس

عدد من المشاركين في احتفالية «يونيسف» ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 21 نوفمبر 2019، (صفحة المنظمة على فيسبوك)

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، احتفالية في العاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

وشارك في الاحتفالية فوج حي الأندلس للكشافة والمرشدات، إضافة إلى عائلات وأطفال آخرين، حسب بيان على صفحة المكتب بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تؤكد أهمية الحقوق العالمية لكل طفل في ليبيا بأن يلتحق بالمدرسة، ويعبر عن نفسه ويشاطر مواهبه مع العالم.

وظهر في الصورة أطفال وهم يلقون كلمة، كما ارتدى بعضهم ملابس تعبر عن أحلامهم بشأن المهنة التي يتمنون ممارستها في المستقبل.

طفلة تلقي كلمة خلال الفعالية

طفلة ترتدي زي طبيبة في الاحتفالية

طفل مشارك في الفعالية