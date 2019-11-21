«صحة الوفاق» تتخذ إجراء ضد مستشفيات بسبب تأخر صرف المرتبات

وكيل «صحة الوفاق»، محمد هيثم عيسى خلال زيارته عيادات الحرية في الفرناج، 16 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، بمنح علامة سلبية في تقييم عمل المرافق الصحية، «التي لا تضمن للعاملين الصحيين بها صرف مرتباتهم».

وعزا العاملون الصحيون تأخر صرف مرتباتهم إلى جملة من الأسباب، أغلبها يعود إلى «تراخي الإدارات التي تشرف عليهم»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح عيسى، في منشوره إلى المرافق الصحية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مخطط إستراتيجي من خلال إعداد الملاكات الوظيفية لجميع المرافق الصحية، وترتيب كل أوضاعها السابقة؛ بحيث تتلاءم مع التشريعات النافذة.

وأوجب المنشور، الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام أو إدارة الشؤون الطبية في الحالات الضرورية، والتي يفرض فيها الصالح العام اللجوء إلى قبول عناصر جديدة.