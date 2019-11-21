«صحة الوفاق» تتخذ إجراء ضد مستشفيات بسبب تأخر صرف المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 02:07 مساء
وكيل «صحة الوفاق»، محمد هيثم عيسى خلال زيارته عيادات الحرية في الفرناج، 16 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، بمنح علامة سلبية في تقييم عمل المرافق الصحية، «التي لا تضمن للعاملين الصحيين بها صرف مرتباتهم».

وعزا العاملون الصحيون تأخر صرف مرتباتهم إلى جملة من الأسباب، أغلبها يعود إلى «تراخي الإدارات التي تشرف عليهم»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح عيسى، في منشوره إلى المرافق الصحية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مخطط إستراتيجي من خلال إعداد الملاكات الوظيفية لجميع المرافق الصحية، وترتيب كل أوضاعها السابقة؛ بحيث تتلاءم مع التشريعات النافذة.

وأوجب المنشور، الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام أو إدارة الشؤون الطبية في الحالات الضرورية، والتي يفرض فيها الصالح العام اللجوء إلى قبول عناصر جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما