التكتل المدني الديمقراطي ينظم في بنغازي ندوة حول «لقاء جنيف»

نظمت إدارة الشؤون السياسية بالتكتل المدني الديمقراطي ندوة في بنغازي حول «لقاء جنيف»، الذي عقد خلال الأيام الماضية وحضره عدد من الشخصيات الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني.

وتحدث رئيس التكتل الدكتور محمد سعد عن «خلفيات مؤتمر جنيف وأبعاده، والمشهد السياسي الحالي وآفاق مستقبل العمل السياسي للتكتل».

وشارك الحاضرون بمداخلات تضمنت أسئلتهم واستفهاماتهم، وإضافاتهم بشأن المشهد السياسي الراهن.

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يذكر أن مركز الحوار الإنساني نظم مؤتمرا في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي لطرح الأزمة الليبية والمختنقات التي تمر بها العملية السياسية.