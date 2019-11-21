الدولار يعاود الانخفاض في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 12:48 مساء

عاود سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية الخميس.

وهبطت العملة الأميركية مجددا بفارق 5 قروش، لتسجل 3.91 دينار مقابل 3.96 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الشهرين الماضيين، فقد سعر صرف الدولار 10.3% من قيمته مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، وبلغ أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حين هبطت العملة الأميركية لما دون 4 دنانير.

وكان هبوط اليورو بالفارق نفسه مسجلا 4.30 دينار مقارنة بـ4.35 دينار أمس، فيما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق قرشين فقط مسجلا 5 دينارات مقابل 5.02 دينار أمس.
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.68 دينار، والدينار التونسي عند 1.37 دينار ليبي الذي سجلاه أمس.

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