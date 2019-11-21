ميناء الزاوية يستقبل ناقلة محملة بـ37 مليون لتر وقود

ناقلة وقود، (أرشيفية: شركة البريقة)

استقبل ميناء الزاوية البحري، اليوم الخميس، ناقلة «IF» محملة بـ37 مليون لتر، حيث تفرغ حمولتها حاليا.



كما رست قبل عدة أيام ناقلة أنوار النصر في ميناء طرابلس البحري، وعلى متنها 31 مليون لتر، إضافة إلى وجود ناقلة أنوار أفريقيا في منطقة المخطاف بالميناء، وعلى متنها 34 مليون لتر، إضافة إلى، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود، عميد محمد فتح الله، أن توزيع الوقود على المحطات يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وصول الناقلتين سالفتي الذكر إلى ميناء طرابلس، حيث طمأنت المواطنين بأن عمليات تسلم الوقود من مصفاة الزاوية، وعمليات التوزيع على محطات شركات التوزيع من مستودع طرابلس النفطي «تسير بشكل اعتيادي».