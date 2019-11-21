مؤسسة «لا للألغام» ببنغازي تواصل عملها وتخصص رقما للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 21 نوفمبر 2019, 12:09 مساء

خصصت مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب»، بمدينة بنغازي، رقم الهاتف «0913551000» للطوارئ، مشيرة إلى أن فريق المؤسسة بالتعاون مع فصيل الهندسة التابع لـ«الكتيبة 120 مشاة» يتحرك فور تلقيه البلاغات من المواطنين.

وقال عضو المؤسسة خليفة محمد العبيدي لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إنه «حينما نتلقى بلاغا عن وجود ألغام أو قذائف نقوم بانتزاعها بعد تأمينها ونقلها إلى المكان المخصص إلى حين التخلص منها».

وأضاف: «نحن على استعداد تام للقيام بعملنا وتقديم ما في وسعنا وفق ما لدينا من إمكانات».

تفكيك أربعة «قذائف» في العمارات الصينية ببنغازي

يذكر أن مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب» أسست بمدينة بنغازي في أبريل العام 2013، وهي منظمة مدنية تطوعية غير ربحية، تعمل في الأغراض الإنسانية وفي مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب.

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