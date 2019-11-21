سفير هولندا: يجب محاسبة المسؤولين عن قصف مصنع البسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 11:36 صباحا
أحد مصابي قصف مصنع البسكويت في وادي الربيع، 18 نوفمبر 2019، (مركز الطب الميداني)

قدم سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرس، تعازيه إلى أسر ضحايا قصف مصنع البسكويت في وادي الربيع (جنوب شرق طرابلس)، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع تومرس: «نذكر جميع أطراف النزاع بأن المدنيين والمؤسسات المدنية ليست هدفا»، داعيا إلى «محاسبة الجناة» في تلك الواقعة، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

ولقى عشر أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 35 آخرون في قصف جوي للمصنع الإثنين الماضي، فيما تسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة.

وفي رد فعل على الهجوم، أكد المبعوث الأممي غسان سلامة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إدانته للحادث، محذرا من أن الهجوم قد يشكل «جريمة حرب».

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كما دعا بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى «احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، احتراما كاملا، ويجب مساءلة المنتهكين. كما أنه من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للمدنيين».

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