اتفاق تعاون بين حكومة الوفاق و«الدولي لتطوير سياسات الهجرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 11:18 صباحا
توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة الوفاق ومركز تطوير سياسات الهجرة، 20 نوفمبر 2019، (خارجية الوفاق)

وقعت حكومة الوفاق اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في العاصمة النمساوية ڤيينا.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر ڤيينا للهجرة 2019، الذي يشارك فيه وفد من وزارة الخارجية والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي في «خارجية الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويستهدف الاتفاق دعم وتطوير التعاون بين المركز والحكومة في مجال حوكمة الهجرة، وتطوير السياسات وإعداد الدراسات لمعالجة أزمة الهجرة في ليبيا.

يذكر أن المركز يعتبر الشريك الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسائل الحدود والهجرة وبيت الخبرة الأوروبي لرسم سياسات الهجرة، ومقره في العاصمة النمساوية ڤيينا.

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وتتعاون حكومة الوفاق بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروربي وإيطاليا في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث جددت اتفاقا مع روما في هذا الشأن، والذي يشمل أعمال تدريب حرس السواحل الليبي على إنقاذ المهاجرين والتعامل معهم.

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