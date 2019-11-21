الأرصاد: أمطار متفرقة جنوب غرب البلاد

‏توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الجنوب الغربي، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتشمل اليوم الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت ومناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال تكون ضباب كثيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا نسبيا على باقي المناطق.

ونوهت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، بأن درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية بمناطق شمال غرب البلاد، وتسجل ارتفاعا تدريجيا طفيفا غدا، بينما تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية بمناطق الشمال الشرقي، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم، وتكون على مناطق الجنوب الغربي بين 20 و27 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب الشرقي بين 26 و29 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بداية من يوم الأحد المقبل بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى واضطراب حالة البحر.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى سرت قد تصحبها خلايا رعدية. والرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، تتحول غدا إلى جنوبية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، بينما تكون بين 17 و19 درجة مئوية بمناطق الجبل الغربي، وتسجل ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من يوم غد، وتنخفض على نحو ملحوظ يوم الأحد.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مع احتمال تكون ضباب كثيف الليلة وصباح غد بمناطق الجبل الأخضر. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على الخليج، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة على باقي المناطق، تتحول إلى شمالية غربية اعتبارًا من مساء اليوم. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

فرصة سقوط أمطار خفيفة من حين لآخر على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها من خفيفة إلى معتدلة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.