لجنة من «الوفاق» تقترح التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 10:10 صباحا
لجنة حكومة الوفاق لتحديد أسباب انقطاع مياه النهر الصناعي والكهرباء، 21 نوفمبر 2019، (تعليم الوفاق)

خلصت لجنة مشكلة من حكومة الوفاق؛ لتحديد أسباب انقطاع إمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي، إلى عدة توصيات، منها التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

وحثت اللجنة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الجانب الفني المتمثل في المواصفات الفنية ومنظومات الطاقة الشمسية، ومراجعة التشريعات التي تنظمها، والانتهاء من الدراسات الفنية ذات العلاقة، والتركيز على خدمات ما بعد البيع، وتشجيع المصنعين والمستثمرين على التوجه إلى صناعة السخان الشمسي، حسب بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ودعت إلى دعم المصارف لتحفيز المستثمرين في العمل على الطاقات البديلة، وتوجيه المستثمرين للتواصل مع جهاز التنفيذ للطاقات المتجددة ومركز أبحاث الطاقة الشمسية، عند الشروع في تركيب المنظومات، ومخاطبة مركز المواصفات والمعايير للانتهاء من وضع المواصفات اللازمة، وحث الجهات ذات العلاقة على مراجعة السياسات الخاصة بالطاقة البديلة، وتوجيه كبار المستهلكين لاستخدام السخان الشمسي والخلايا الشمسية لتخفيف الحمل عن الشبكة العامة للكهرباء، مع توجيه كبار المستهلكين لاستخدام عدادات الدفع المسبق في جباية رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية.

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يذكر أن اللجنة مشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم (9) للعام 2019، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، وستستأنف أعمالها مطلع شهر ديسمبر المقبل.

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