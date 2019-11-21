معيتيق يستعرض مع آمر قوة مكافحة الإرهاب الأوضاع الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 09:40 صباحا
النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، 20 نوفمبر 2019، (حكومة الوفاق)

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، الوضع الأمني في المناطق المكلفة بها القوة، وآخر المستجدات في محاور القتال بالعاصمة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في ديوان حكومة الوفاق بطرابلس، تحديد الاحتياجات اللازمة للقوة بما يمكنها من القيام بالمهام المكلفة بها، حسب بيان إدارة التواصل في الحكومة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفي مطلع الشهر الجاري، التقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اللواء محمد الزين، حيث «تباحثا الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، إذ تساهم القوة بدور محوري بمختلف المناطق العسكرية، إضافة لمراجعة التدابير المتخذة لرصد وملاحقة فلول تنظيم الدولة (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى»، وشمل الاجتماع، بحث تطوير عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

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