الثني: الحكومة الموقتة تتكفل بمصاريف عودة المهجرين.. ومنحة شهرية لهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 08:33 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، 20 نوفمبر 2019، (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، بسرعة المباشرة في إعادة المهجرين، منوها بأن الحكومة ستتكقل بمصاريف العودة، وتوفير مسكن لهم لمدة محدودة.

وأشار الثني إلى أن الحكومة ستقدم لهم منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتبابتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الثني في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مع اللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين، بحضور وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية حامد المشرفين على المشروع.

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وأطلقت الحكومة الموقتة برنامجا وطنيا لإعادة المهجرين وتسوية أوضاعهم، وتستهدف الذين غادروا البلاد منذ العام 2011، حيث قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتوره فتحية حامد، في تصريحات صحفية، إن «هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر البرنامج؛ ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن».

وأشارت إلى أن «البرنامج يشجع المهجرين على العودة لليبيا عبر توفير سكن لهم ومنحة مالية لمدة سنة، خاصة وأن الكثير منهم تم إيقاف راتبه»، مؤكدة أن «الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في العودة، وقد بدأت الوزارة بالالتقاء بالمهجرين في مصر، والبالغ عددهم 600 أسرة تقريبا، حسب الإحصائية الصادرة عن الملحقية الثقافية، ومن المقرر الانتقال لتونس وباقي الدول للقاء المهجرين».

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