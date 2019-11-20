البحث الجنائي في بنغازي يعلن القبض على أحد منتسبي تنظيم «داعش»

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 10:30 مساء
مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي. (الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على أحد منتسبي تنظيم «داعش»، مؤكدة أنه «شارك في القتال ضد قوات الجيش الليبي وكان هاربًا من بنغازي».

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي في تصريح خص به «بوابة الوسط»، إن المقبوض عليه «كان يعمل على سيارة شحن كبيرة، وهرب من مدينة بنغازي بعد أن تحررت من التنظيمات الإرهابية»، مؤكدًا أنه «خلال الاستدلال اعترف المقبوض عليه بأنه قاتل الجيش الليبي في محور غرب بنغازي (قنفودة) وقام بنقل سلع تموينية إلى التنظيمات الإرهابية».

وأوضح العرفي، أن «المقبوض عليه غادر بنغازي إلى مصراتة وتم تشكيل قوة للفارين من بنغازي ودرنة للقتال ضد الجيش»، مشيرًا إلى أنه «شارك في معارك طرابلس وعاد إلى مصراتة، ومنها إلى بنغازي بعد أن طلبوا منه القتال مره أخرى أو مغادرة المدينة».

وأضاف العرفي، أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة مع المقبوض عليه، منوها إلى أنه سيجري عرضها على وسائل الإعلام بعد الإنتهاء منها في فيديو مرئي وبتفاصيل أكثر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شباب ليبيون يشاركون في رحلة «الطريق إلى داكار»