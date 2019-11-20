البحث الجنائي في بنغازي يعلن القبض على أحد منتسبي تنظيم «داعش»

مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي. (الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على أحد منتسبي تنظيم «داعش»، مؤكدة أنه «شارك في القتال ضد قوات الجيش الليبي وكان هاربًا من بنغازي».

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي في تصريح خص به «بوابة الوسط»، إن المقبوض عليه «كان يعمل على سيارة شحن كبيرة، وهرب من مدينة بنغازي بعد أن تحررت من التنظيمات الإرهابية»، مؤكدًا أنه «خلال الاستدلال اعترف المقبوض عليه بأنه قاتل الجيش الليبي في محور غرب بنغازي (قنفودة) وقام بنقل سلع تموينية إلى التنظيمات الإرهابية».

وأوضح العرفي، أن «المقبوض عليه غادر بنغازي إلى مصراتة وتم تشكيل قوة للفارين من بنغازي ودرنة للقتال ضد الجيش»، مشيرًا إلى أنه «شارك في معارك طرابلس وعاد إلى مصراتة، ومنها إلى بنغازي بعد أن طلبوا منه القتال مره أخرى أو مغادرة المدينة».

وأضاف العرفي، أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة مع المقبوض عليه، منوها إلى أنه سيجري عرضها على وسائل الإعلام بعد الإنتهاء منها في فيديو مرئي وبتفاصيل أكثر.