تحطم طائرة مسيرة إيطالية بعد قيامها بمهمة في الأراضي الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 09:34 مساء
إحدى الصور المتداولة لحطام الطائرة االمسيرة الإيطالية التي تحطمت في ليبيا. (فيسبوك)

أعلنت السلطات الإيطالية، عن تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز «آر كيو وان - براديتور»، اليوم الأربعاء، أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية «البحر الآمن» المعنية بمراقبة السواحل الليبية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية فقدان الاتصال بالطائرة التابعة للقوات الجوية في الأراضي الليبية وقالت إنها «نفذت مهمة لدعم عملية (البحر الآمن) واتبعت خطة طيران أبلغتها للسلطات الليبية من قبل».

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها «تجري مزيدا من التحقيقات للتأكد من أسباب الحادث» وفق للبيان الذي نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا ونقلته كذلك وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

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