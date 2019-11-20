استقالة مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي من منصبه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 08:40 مساء
مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي المستقيل، الأستاذ الدكتور خالد الجازوي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، الأستاذ الدكتور خالد الجازوي، اليوم الأربعاء، استقالته بعد حوالي أربع سنوات من تقلده للمنصب.

وقدم الجازوي في نص الاستقالة التي وجهها إلى وزارة الصحة بالحكومة الموقتة واطلعت عليها «بوابة الوسط» الشكر للعاملين بمستشفى الجلاء الذين نسب إليهم الفضل في نجاح إدارته للمستشفى.

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كان الجازوي وهو استشاري الجراحة العامة تولى مهامه كرئيس للمجلس التنفيذي بمستشفى الجلاء للجراحة الحوادث في 25 مايو 2016.

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