مراقبة اقتصاد البريقة تشرع في توزيع مخصصات الدقيق على مخابز البلدية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 08:33 مساء
توزيع الدقيق على أحد المخابز في بلدية البريقة. (الإنترنت)

أعلنت مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) أنها باشرت في توزيع مخصصات حصص الدقيق على المخابز العاملة في البلدية.

وقال مراقب الاقتصاد في البريقة أحمد المقريف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه الدفعة هي السابعة لمخصصات الدقيق التي يجري توزيعها على المخابز العاملة في البلدية خلال العام الجاري.

وأضاف المقريف أن عملية توزيع الدقيق على المخابز التي استلمت مخصصاتها في البريقة جرت بالتعاون بين صندوق موازنة الأسعار في مدينة أجدابيا وإشراف مراقبة الاقتصاد في البريقة.

وأشار المقريف إلى أن عملية توزيع مخصصات مادة الدقيق على المخابز ستستمر خلال الأيام القادمة على جميع المخابز حسب الكشف المعد من قبل مراقبة الاقتصاد التي سبق أن أعلنت عنه.

وأثنى مراقب الاقتصاد في بلدية البريقة على دور مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة وصندوق موازنة الأسعار في مدينة أجدابيا وأفراد جهاز الحرس البلدي بالبريقة.

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