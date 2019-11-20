لجنة حصر أصول وزارة التعليم تعقد اجتماعها الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 08:09 مساء
لجنة حصر أصول وموجودات وزارة التعليم تقعد اجتماعها الثالث, 20 نوفمبر 2019 (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)

عقدت صباح اليوم الأربعاء، اللجنة المشكلة بقرار (2) لسنة 2019 الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن حصر أصول وموجودات وزارة التعليم لغرض إعادة هيكلتها، اجتماعها الثالث بديوان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

ووفق بيان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني اليوم، استعرضت اللجنة الهياكل التنظيمية السابقة للوزارة، كما تمت مناقشة تبعية الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية بالوزارة.

وتتكون لجنة حصر أصول وموجودات وزارة التعليم من وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان رئيسًا، وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بوزارة التعليم.

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