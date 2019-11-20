عقيلة صالح يلتقي وفدا من نقابة السادة الأشراف في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 06:48 مساء

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة  صالح عيسى، وفدا من نقابة السادة الأشراف في ليبيا  بحضور عضوة مجلس النواب انتصار شنيب.

وناقش  المستشار عقيلة  صالح  خلال هذا اللقاء «بعض الموضوعات التي تتعلق بنقابة االسادة الأشراف  في ليبيا  لتقوم بدورها المناط بها أسوة بالنقابات المماثلة لها في بعض الدول العربية والإسلامية»، وفقًا للمستشار الإعلامي لرئاسة المجلس.

كما تطرق اللقاء إلى عدة «موضوعات وقضايا  تتعلق بما تمر به بلادنا  وتحريرها من الفوضى والإرهاب  لتستقر أوضاعها وينعم الليبيون بالأمن والأمان وخيرات بلادهم وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي هي أمل كل ليبي غيور على بلاده».

نقيب «الأشراف» لـ«بوابة الوسط»: ضم الزوايا والطرق الصوفية جاء بعد تكرار الاعتداءات عليها

وفي ختام اللقاء قام الوفد بتكريم رئيس مجلس النواب بتقديم درع له على «دوره الوطني الريادي في شتى المجالات والتي تحفظ للوطن وحدته واستقلاله واستقراره وتحريره من الإرهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي