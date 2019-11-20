تطعيم أكثر من أربعة آلاف مواطن في سرت ضد الإنفلونزا الموسمية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 05:59 مساء
أحد المواطنين يتلقى جرعة التطعيم. (الإنترنت)

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في سرت الدكتور محمد عبدالرحمن إدريس، اليوم الأربعاء، أن عدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية في المدينة بلغ أربعة آلاف و100 مواطن ومواطنة منذ انطلاق حملة التطعيم بالخصوص قبل أربعة أيام.

وقال إدريس لـ«بوابة الوسط» إن جرعات التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية يجري تقديمها منذ 16 نوفمبر الجاري بـ7 مراكز ووحدات طبية تابعة لمكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت؛ بهدف تحصين وحماية المستهدفين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأوضح أن المستهدفين بالتطعيم هم كبار السن من عمر 55 عامًا وما فوق والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم، منوهًا إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم 28 نوفمبر بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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