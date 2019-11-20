إصابة طفلة جراء انفجار أنبوبة غاز بمحل إقامتها في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 05:31 مساء
سيارة إسعاف عند مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، طفلة مصابة بجروح وحروق جراء انفجار أنبوبة غاز طهي في محل إقامة أسرتها بمدينة أجدابيا، بحسب ما أعلنته مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، اليوم الأربعاء.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط» إن الطفلة ابتهال جمعة عبدالسلام الفاخري (3 أعوام) من مدينة أجدابيا وصلت المستشفى مصابة بحروح وحروق في الرأس والرقبة نتيجة انفجار أنبوبة غاز الطهي بمنزل أسرتها في مدينة أجدابيا.

وأوضحت البرغثي أن الطفلة وصلت إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة لها بعد تحويلها من مستشفى الشهيد امحمد المقريف في أجدابيا بعد تلقيها الإسعافات الأولية.

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