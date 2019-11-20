وصول 32 مليون لتر بنزين إلى طرابلس

الناقلة «أنوار النصر» تفرغ شحنتها من البنزين بميناء طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول 32 مليون لتر من وقود البنزين إلى ميناء طرابلس البحري على متن الناقلة «أنوار النصر» التي دخلت رصيف الميناء صباح، اليوم الأربعاء، لتفريغ حمولتها بعد مغادرة الناقلة «أنوار ليبيا» التي أنهت تفريغ حمولتها مساء أمس الثلاثاء.

وطمأنت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين بأن عمليات استلام الوقود من مصفاة الزاوية وعمليات التوزيع علي محطات شركات التوزيع من مستودع طرابلس النفطي «تسير بشكل طبيعي واعتيادي».

ونوهت شركة البريقة إلى أن الناقلة «أنوار أفريقيا» موجودة حالياً بمنطقة المخطاف في انتظار مغادرة الناقلة «أنوار النصر» الرصيف بعد إتمام عملية التفريغ والضخ المباشر لشركات التوزيع.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط إن ذلك يأتي ضمن جهود الإدارة العامة للتشغيل في منطقة طرابلس المُكملة لنشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق.