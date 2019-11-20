«صحة الموقتة» تعتمد بروتوكول تعاون مع شركتي «ألفا» و«نورسين»

اعتمد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، بروتوكول شراكة وتعاون بين المركز الوطني لأمراض القلب بنغازي وشركتي «ألفا» و«نورسين».

وقال الناطق باسم الوزارة، معتز الطرابلسي، إن «اتفاقية بروتوكول تعاون وشراكة في مجال تفعيل خدمات القسطرة التشخيصية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار بين المركز الوطني للقلب بنغازي وشركتي ألفا ونورسين».

ولفت الطرابلسي إلى أن «بروتوكول التعاون تضمن مجال تطوير الخدمات الطبية به وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن، والتي من بينها إجراء عمليات القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار».

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يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني منح الإذن لوزارة المالية بتسييل مبلغ مالي وقدره مليونا وخمسمئة ألف دينار ليبي لوزارة الصحة لغرض تخصيصه للمركز الوطني لأمراض القلب بنغازي لإجراء 100 عملية لمعالجة حالات التشوهات والثقوب الخلقية.