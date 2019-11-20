ضبط سارقي قسم عناية الأطفال في «طرابلس الطبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 02:30 مساء
متهمان بسرقة مركز طرابلس الطبي والمعدات التي استولوا عليها، 20 نوفمبر 2019، (أمن طرابلس)

ضبط رجال قسم التحري في مديرية أمن طرابلس، سارقي المعدات الطبية من قسم عناية الأطفال في مركز طرابلس الطبي.

وتمكن القسم، بالتعاون مع عناصر قسم البحث الجنائي من التعرف على المتهمين وملاحقتهم، وإلقاء القبض عليهم واسترجاع المسروقات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشملت المسروقات أجهزة إنعاش وعناية بـ«الأطفال الخدج» وحديثي الولادة، وقد أحيل المتهمون إلى الجهات المختصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

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وليست هذه الواقعة الأولى التي تتعرض فيها منشأة طبية إلى السطو، إذ سبق أن سرق مجهولين مقر المركز الصحي عمر المختار، التابع لإدارة الخدمات الصحية في بلدية سرت، نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث استولوا على أطقم صحية وأجهزة تكييف ومعدات مكتبية.

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