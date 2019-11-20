السوق الموازية: الدولار يعوض بعض خسائره أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 02:07 مساء

عوض  الدولار الأميركي بعض خسائره أمس أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ليرتفع إلى 3.93 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 3.88 دينار أدنى سعر سجله في تعاملات الثلاثاء.

كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 4.30 دينار، مقابل 4.27 دينار أمس، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى خمسة دينارات، بعد أن سجل أمس 4.97 دينار.

وصعدت الليرة التركية لتسجل  0.68 دينار مقابل 0.66 دينار الثلاثاء، وكذلك العملة التونسية، إذ سجل الدينار التونسي 1.37 دينار ليبي مقابل 1.36 في تعاملات الأمس، حسب متعاملين وتجار. 

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