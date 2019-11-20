«تطعيمات بنغازي» تنفي استيراد لقاحات رديئة

طفلة أثناء تطعيمها (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيمات في مدينة بنغازي، رمضان الفيتوري، اليوم الأربعاء، صحة ما تداوله بعض المواطنين أخيرا بشأن استيراد لقاحات ضد الإنفلونزا بجودة رديئة.

وأكد الفيتوري أن لقاح الإنفلونزا مستورد من أجود الأنواع، إذ صنعته شركات فرنسية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والدولة الليبية وفقا للمعايير الصحية، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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وفي أكتوبر الماضي، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات، بمختلف العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وتتضمن الطعم الواقي من «شلل الأطفال»، والطعم الواقي من «الحصبة والحميراء والنكاف»، والطعم الواقي من الإنفلونزا.