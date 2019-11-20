ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 01:14 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مسجلا 1.4043 دينار، بعد أن بلغ أمس الثلاثاء 1.4036 دينارا، حسب المصرف المركزي في طرابلس.

وفي ما يخص العملات الأخرى، أكد المصرف المركزي أن اليورو سجل في تعاملات اليوم 1.555 دينار، والجنيه الإسترليني 1.8127 دينار، فيما بلغت الليرة التركية 0.245 دينار، والدينار التونسي 0.494 دينار.

وسجل الايوان الصيني 0.1998 دينار،  والين الياباني 1.29 دينار لكل 100 ين، فيما بلغ الفرنك السويسري 1.4179 دينار، والعملة الجزائرية 0.117 دينار ليبي لكل 10 دينارات جزائرية. 

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