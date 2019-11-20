صنع الله: ليبيا تنتج 1.25 مليون برميل نفط يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 12:56 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تضخ 1.25 مليون برميل يوميا من النفط.

جاءت تصريحات صنع الله خلال مؤتمر عقد في العاصمة التونسية، بشأن عمل المؤسسة والمشاريع التي تنفذها، حسب وكالة الأنباء «رويترز». وتسعى المؤسسة إلى زيادة متوسط الإنتاج اليومي إلى 1.6 مليون برميل في العامين المقبلين، وهي الكمية التي كانت تنتج قبل العام 2011.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت المؤسسة عن ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 23% في شهر يوليو عن الشهر السابق، لتسجل إيرادات 2.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 403 ملايين دولار، مرجعة هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، التي تم تسلمها وتسويتها ضمن حسابات يوليو.

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والتقى أمس، صنع الله القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، الذي جدد تأكيد دعم بلاده مؤسسة النفط، «التي يجب أن تظل مستقلة ومزودة بالموارد المناسبة من أجل الوفاء بولايتها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين».

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