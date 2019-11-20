افتتاح حاضنة أعمال لدعم الصناعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 12:33 مساء
جانب من الحضور في افتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال «ستريم» بطرابلس، 20 نوفمبر 2019، (صفحة الحاضنة على فيسبوك)

افتتحت، اليوم الأربعاء، حاضنة ومسرعة الأعمال «ستريم» في طرابلس، والتي تهدف إلى تنشيط الأعمال والصناعة بالعاصمة.

وتستهدف تلك المبادرة أيضا دعم أصحاب الأفكار والمشاريع والابتكار والإبداع، من خلال معمل تصنيع متطور «فاب لاب» لتصنيع النماذج الأولية للمنتجات المختلفة، حسب بيان على صفحة تحمل اسم «ستريم» على موقع التواصل «فيسبوك».

يذكر أن «ستريم» هو مشروع ممول من الحكومة البريطانية، ومنفذ بواسطة مؤسسة خبراء فرنسا، وبرعاية شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، وقد حضر فعاليات اليوم وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي، ونائبة السفير البريطاني في ليبيا فلور ويلسون، والمدير التجاري لـ«ليبيانا» عبدالوهاب الشاوش، والعديد من رجال الأعمال.

اقرأ أيضا: مؤسسة «فاب لاب ليبيا»: صنعنا أول طرف إلكتروني محلي

«فاب لاب» مصطلح أطلق عالميا، ويعني إمكانية صناعة أي جهاز إلكتروني بقدرات محلية، وبذلك تتمكن الدول النامية من مواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي