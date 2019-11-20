اتفاق بين «الدولية الهجرة» و«داخلية الوفاق» بشأن مساعدة النازحين واللاجئين

اجتماع العميد المبروك عبدالحفيظ مع فيديريكو سودا، 19 نوفمبر 2019 (داخلية الوفاق)

اتفق رئيس جهاز مكافحة الهجرة غـير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، على العمل معا مـن أجـل صياغة خطة الاسـتجابة 2020، وهي المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من قيادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وهم رؤساء إدارات «العمليات والسيطرة، والمنظمات والتعاون الفني، والتدريب، وشؤون الإمداد»، وعدد من رؤساء المكاتب بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمديرون التنفيذيون للبرنامج المعد من منظمة الهجرة في ليبيا، حسب بيان على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل 2017 خطة عمل لليبيا مدتها ثلاث سنوات، تتضمن هدفين رئيسيين، أولهما تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على الأدلة والحماية لكل من الليبيين النازحين والمهاجرين، والآخر يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمعات الليبية، فضلا عن بناء القدرات الليبية في مجال إدارة الهجرة. وخصصت المنظمة من أجل تحقيق أهدافها في ليبيا مبلغا يقدر بنحو 180 مليون دولار.