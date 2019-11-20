عقيلة يشكل لجنة للإشراف على ملتقى للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 10:39 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (رويترز: أرشيفية)

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارا رقم (76) لسنة 2019، بتشكيل «لجنة الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية» برعاية المجلس.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، في مادته الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الهادي الصغير، وعضوية كل من النائبين إدريس عمران عبدالهادي، وميلود أبو القاسم الأسود.

وأخفقت جهود الأمم المتحدة من أجل عقد ملتقى غدامس، إثر اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي، بين قوات القيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 28 أكتوبر الماضي، طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مبادرة شخصية للمصالحة الوطنية تقوم على خمسة محاور، وهي «الدستوري، والسياسي، والأمني وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي».

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