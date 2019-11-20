حكومة الوفاق تتخذ أولى خطوات نقل اختصاصات «الاقتصاد» إلى البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 11:09 صباحا
اجتماع لجنة نقل اختصاصات «اقتصاد الوفاق» إلى البلديات، 19 نوفمبر 2019 ( المجلس الأعلى للإدارة المحلية)

انعقدت لأول مرة اللجنة الفنية المكلفة من حكومة الوفاق لنقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة المحلية من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى البلديات، حيث بحثت كيفية حصر الموظفين العاملين بالوحدات التنظيمية المراد نقلها، والوثائق والملفات الفنية، والأصول الثابتة والمنقولة، والمشروعات المتعلقة بها.

كما ناقشت اللجنة، في اجتماعها بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، مراحل عملها، بداية من حصر اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات الطبيعة المحلية، تمهيدا لنقلها إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات، حسب بيان ‏مجلس الإدارة المحلية، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماعات أسبوعية لسرعة الانتهاء من مهامها، وإرسال الإجراءات تباعا وحسب المحاضر والتقارير إلى وزير الحكم المحلي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات.

يشار إلى أن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية الدكتور محمد عماري زايد، بهدف التحضير لنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى البلديات، ويرأس اللجنة مصطفى المجذوب، وتضم في عضويتها أنور شلوف، وعبد الصمد مقازي، وبشير السباعي، وفرحات توسة.

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